Dinamo Kiev-Juventus | Pirlo | “Dybala arrabbiato ma a disposizione Grande stima per Lucescu”

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Andreaha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match della prima giornata della Champions League 2020/2021. Il tecnico bianconero ha presentato il match di domani sera, che lo metterà di fronte ad una vecchia conoscenza come Lucescu: “Lo stimo molto come persona e allenatore, mi ha fatto esordire a 16 anni – afferma– Domani sera però saremo avversari e ci sfideremo. E’ molto esperto, entrambi abbiamo le nostre carte e cercheremo di giocarle al meglio.” RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA Sui dubbi di formazione le domande si incentrano sull’attacco, ovviamente orfano di Cristiano Ronaldo: “Non c’è Cristiano ma ci sono tanti giocatori che possono prendere il suo posto come Morata a Crotone ...

Andrea Pirlo predica calma e tranquillità alla vigilia di Dinamo Kiev-Juventus. Il tecnico bianconero non è affatto preoccupato per le difficoltà incontrate a Crotone. Le critiche non lo scalfiscono: ...(ANSA) - TORINO, 19 OTT - "E' importante vincere, non so dire quanto tempo ci vorrà": così Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League contro ...