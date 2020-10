Dinamo Kiev Juventus, novità su Ramsey in vista della Champions League (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dinamo Kiev Juventus – Pirlo domani sera testerà la Champions League per la prima volta da allenatore, i bianconeri giocheranno contro la Dinamo Kiev e per l’occasione la rosa del maestro, senza Cristiano Ronaldo, causa positività Covid-19, dovrà affidarsi alle certezze che ha a disposizione, ma c’è un importante recupero: trattasi di Aaron Ramsey. Il gallese si allena di nuovo con il gruppo alla vigilia del match di Champions League in casa della Dinamo Kiev. Dunque torna il trequartista che collega centrocampo e attacco dopo l’esperimento del tridente contro il Crotone. Dinamo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 ottobre 2020)– Pirlo domani sera testerà laper la prima volta da allenatore, i bianconeri giocheranno contro lae per l’occasione la rosa del maestro, senza Cristiano Ronaldo, causa positività Covid-19, dovrà affidarsi alle certezze che ha a disposizione, ma c’è un importante recupero: trattasi di Aaron. Il gallese si allena di nuovo con il gruppo alla vigilia del match diin casa. Dunque torna il trequartista che collega centrocampo e attacco dopo l’esperimento del tridente contro il Crotone....

