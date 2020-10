Dinamo Kiev-Juventus, Lucescu: “Ho sentito Pirlo, ecco cosa ci siamo detti. La sfida? Ho un idea precisa” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mircea Lucescu ha parlato alla vigilia della gara di Champoions League contro la Juventus.Dinamo Kiev-Juventus, Pirlo: “La Champions un sogno, ecco a chi mi ispiro. Il nostro obiettivo per il futuro…”Il tecnico della Dinamo Kiev - primo avversario europeo dei bianconeri - è intervenuto in conferenza stampa a circa un giorno di distanza dall'importante esordio in campo internazionale. Tanti i temi trattati tra cui anche il rapporto di amicizia che lega l'allenatore rumeno ad Andrea Pirlo, da giocatore stato per qualche anno sotto la guida dell'ex Shakhtar Donetsk: "Non andrò in campo io, né andrà in campo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mirceaha parlato alla vigilia della gara di Champoions League contro la: “La Champions un sogno,a chi mi ispiro. Il nostro obiettivo per il futuro…”Il tecnico della- primo avversario europeo dei bianconeri - è intervenuto in conferenza stampa a circa un giorno di distanza dall'importante esordio in campo internazionale. Tanti i temi trattati tra cui anche il rapporto di amicizia che lega l'allenatore rumeno ad Andrea, da giocatore stato per qualche anno sotto la guida dell'ex Shakhtar Donetsk: "Non andrò in campo io, né andrà in campo ...

