Dinamo Kiev-Juventus, i convocati di Pirlo: si rivede Ramsey, ancora out Ronaldo (Di lunedì 19 ottobre 2020) I convocati di Andrea Pirlo in vista di Dinamo Kiev-Juventus, match valevole per la prima giornata della fase ai gironi della Champions League 2020/2021. Non ci sono ancora Cristiano Ronaldo e McKennie, ancora positivi al covid-19, oltre agli infortunati Alex Sandro e De Ligt, ma Pirlo può sorridere per il recupero di Ramsey. In attacco ci sono Morata e Dybala ma ovviamente in quel ruolo potranno giocare, come esterni offensivi, anche Cuadrado, Chiesa, Bernardeschi e Kulusevski. Ecco i convocati per il match di domani, fischio d’inizio fissato per le ore 18:55. Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta. Arthur, Ramsey, Chiesa, ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Idi Andreain vista di, match valevole per la prima giornata della fase ai gironi della Champions League 2020/2021. Non ci sonoCristianoe McKennie,positivi al covid-19, oltre agli infortunati Alex Sandro e De Ligt, mapuò sorridere per il recupero di. In attacco ci sono Morata e Dybala ma ovviamente in quel ruolo potranno giocare, come esterni offensivi, anche Cuadrado, Chiesa, Bernardeschi e Kulusevski. Ecco iper il match di domani, fischio d’inizio fissato per le ore 18:55. Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta. Arthur,, Chiesa, ...

