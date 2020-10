Dinamo Kiev-Juventus domani su Canale 5 in chiaro? Orario e canale diretta (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Juventus di Andrea Pirlo esordirà ai giorni della Champions League 2020/2021, affrontando la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu. I bianconeri non hanno attualmente messo il turbo in Serie A, ma vorranno partire nel migliore dei modi nell’importante rassegna continentale, fulcro del calcio moderno. La diretta televisiva del match non sarà garantirà da nessuna emittente italiana in chiaro, dunque neanche da canale 5, ma Sky Sport si occuperà di offrirla agli appassionati italiani (Sky Sport 1, canale 201), martedì 20 ottobre e a partire dalle ore 18.55. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladi Andrea Pirlo esordirà ai giorni della Champions League 2020/2021, affrontando ladi Mircea Lucescu. I bianconeri non hanno attualmente messo il turbo in Serie A, ma vorranno partire nel migliore dei modi nell’importante rassegna continentale, fulcro del calcio moderno. Latelevisiva del match non sarà garantirà da nessuna emittente italiana in, dunque neanche da5, ma Sky Sport si occuperà di offrirla agli appassionati italiani (Sky Sport 1,201), martedì 20 ottobre e a partire dalle ore 18.55. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito.

