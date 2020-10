Dinamo Kiev-Juventus, Champions League: orario, programma, tv, probabili formazioni, streaming (Di lunedì 19 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre alle ore 18:55 lo Stadio Olimpico di Kiev sarà teatro del primo match dei gironi di Champions League 2020/2021 della Juventus di Andrea Pirlo, opposta alla Dinamo Kiev. La Vecchia Signora, inserita nel gruppo G con la formazione ucraina, il Barcellona e il Ferencvaros, vorrà iniziare col piglio giusto il proprio percorso europeo dopo che in campionato i risultati non sono stati esaltanti, come confermato dal pareggio in trasferta contro il Crotone. Quinta la Juve in Serie A in questo inizio d’annata e dunque un bell’esame per gli obiettivi bianconeri sarà questo match. Discorso un po’ diverso per la compagine allenata da Mircea Lucescu che guida la classifica del proprio campionato con 4 vittorie e 2 pareggi sebbene a pari ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre alle ore 18:55 lo Stadio Olimpico disarà teatro del primo match dei gironi di2020/2021 delladi Andrea Pirlo, opposta alla. La Vecchia Signora, inserita nel gruppo G con la formazione ucraina, il Barcellona e il Ferencvaros, vorrà iniziare col piglio giusto il proprio percorso europeo dopo che in campionato i risultati non sono stati esaltanti, come confermato dal pareggio in trasferta contro il Crotone. Quinta la Juve in Serie A in questo inizio d’annata e dunque un bell’esame per gli obiettivi bianconeri sarà questo match. Discorso un po’ diverso per la compagine allenata da Mircea Lucescu che guida la classifica del proprio campionato con 4 vittorie e 2 pareggi sebbene a pari ...

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: #Juventus, ora testa alla #ChampionsLeague: #Pirlo in ansia per #Dybala - NotizieIN : Champions Streaming: Dinamo Kiev-Juventus e Lazio-Borussia Dortmund, dove vederle in diretta, quale in chiaro su Ca… - zazoomblog : Champions League Juventus-Dinamo Kiev: quando a deciderla furono i due Marcelo - #Champions #League #Juventus-Dina… - LavopaMichele : @bonucci_leo19 Hai perfettamente ragione dobbiamo assolutamente crescere e maturare mi raccomando falli crescere t… - AleGobbo87 : RT @VlnN94: 6 gol segnati in 3 partite Media da Udinese Son curioso di vedere quanti ne faremo a Dinamo Kiev e Ferencvaros, due squadroni -