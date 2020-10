Dinamo Kiev-Juventus (Champions League, 20 ottobre ore 18:55): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una vecchia conoscenza del calcio italiano, Mircea Lucescu, è il primo ostacolo sulla strada della Juve nel cammino verso gli ottavi di finale. Sarà l’ex allenatore di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter a tenere a battesimo la prima panchina europea di Pirlo in una partita che i bianconeri non devono sbagliare visto che la settimana … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una vecchia conoscenza del calcio italiano, Mircea Lucescu, è il primo ostacolo sulla strada della Juve nel cammino verso gli ottavi di finale. Sarà l’ex allenatore di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter a tenere a battesimo la prima panchina europea di Pirlo in una partita che i bianconeri non devono sbagliare visto che la settimana … InfoBetting: Scommesse Sportive e

DiMarzio : #ChampionsLeague, la rifinitura della #Juventus: torna #Ramsey, #AlexSandro ancora out - GoalItalia : Sta per partire la stagione europea della Juventus: contro la Dinamo Kiev l’esordio da allenatore di Pirlo in Champ… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dinamo Kiev Juventus in chiaro? Come seguire il match in diretta: Dinamo Kiev Juventus… - Mediagol : Dinamo Kiev-#Juventus, Pirlo: 'La Champions un sogno, ecco a chi mi ispiro. Il nostro obiettivo per il futuro...'… - juventusfire : Nella rifinitura in vista della sfida di Champions League contro il Dinamo Kiev erano presenti tra gli altri anche… -