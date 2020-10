Dinamo Kiev Juventus: attesi 21mila tifosi ucraini (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Juventus si prepara a esordire nella fase a gironi di Champions League contro la Dinamo Kiev: attesi 21mila tifosi ucraini La Juventus si prepara a esordire nella fase a gironi di Champions League contro la Dinamo Kiev, una trasferta insidiosa per la squadra di Andrea Pirlo che è reduce da un brutto pareggio conquistato in Serie A contro il Crotone. A rendere ancora più pesante l’atmosfera sarà la presenza di 21mila tifosi ucraini (il 30% della capienza complessiva dello stadio) che riempiranno parzialmente gli spalti dell’Olimpico di Kiev. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lasi prepara a esordire nella fase a gironi di Champions League contro laLasi prepara a esordire nella fase a gironi di Champions League contro la, una trasferta insidiosa per la squadra di Andrea Pirlo che è reduce da un brutto pareggio conquistato in Serie A contro il Crotone. A rendere ancora più pesante l’atmosfera sarà la presenza di(il 30% della capienza complessiva dello stadio) che riempiranno parzialmente gli spalti dell’Olimpico di. Leggi su Calcionews24.com

