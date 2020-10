Dinamo Kiev-Juve, tra i convocati anche Ramsey (Di lunedì 19 ottobre 2020) Domani alle 18.55, allo stadio Olimpico di Kiev, la Juventus comincerà il percorso nella Champions League 2020-21. Ancora indisponibili Cristiano Ronaldo e Wesron McKennie, fuori perché positivi al ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Domani alle 18.55, allo stadio Olimpico di, lantus comincerà il percorso nella Champions League 2020-21. Ancora indisponibili Cristiano Ronaldo e Wesron McKennie, fuori perché positivi al ...

DiMarzio : #ChampionsLeague, la rifinitura della #Juventus: torna #Ramsey, #AlexSandro ancora out - GoalItalia : Sta per partire la stagione europea della Juventus: contro la Dinamo Kiev l’esordio da allenatore di Pirlo in Champ… - TuttoMercatoWeb : Juve, a Kiev contro la Dinamo. Ma anche contro 21mila tifosi: in Ucraina entra il 30% - sportli26181512 : La Juve in partenza per Kiev. Ancora out Ronaldo, c'è Ramsey: La Juve in partenza per Kiev. Ancora out Ronaldo, c'è… - sportli26181512 : Juve, i convocati per la Dinamo Kiev: torna Ramsey, De Ligt out: Ufficializzata la lista dei bianconeri per la part… -