Dilettanti, Sibilia: «Se avessimo chiuso, non avremmo riaperto»

«Chiudere il calcio Dilettantistico sarebbe stato come fargli il funerale, ma impedire le competizioni a bambini e ragazzi equivale a creare un forte squilibrio tra una socialità organizzata e quella disorganizzata». E' questo il pensiero di Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, alla luce delle misure sullo sport contenute nel nuovo DPCM.

