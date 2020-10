Detto Fatto, l’emozione di Bianca Guaccero su Instagram per il ritorno in tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Bianca Guaccero non riesce a trattenere l’emozione: ormai manca davvero pochissimo al suo ritorno in tv con Detto Fatto. La trasmissione di tutorial e gossip di Rai 2 andrà in onda da lunedì 26 ottobre, esattamente tra una settimana. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un suo selfie in bianco e nero, in cui ha Fatto partire un conto alla rovescia all’inizio dell’amatissimo programma, citando anche un verso della canzone di Pino Daniele Se mi vuoi: “E sale e sale e salirà… quest’ansia che ci unisce… -7”. Nel giro di pochissimo tempo il post ha Fatto incetta di like e commenti: sono stati in tantissimi i fan a scrivere parole di incoraggiamento alla ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 ottobre 2020)non riesce a trattenere l’emozione: ormai manca davvero pochissimo al suoin tv con. La trasmissione di tutorial e gossip di Rai 2 andrà in onda da lunedì 26 ottobre, esattamente tra una settimana. La conduttrice ha pubblicato sul suo profiloun suo selfie in bianco e nero, in cui hapartire un conto alla rovescia all’inizio dell’amatissimo programma, citando anche un verso della canzone di Pino Daniele Se mi vuoi: “E sale e sale e salirà… quest’ansia che ci unisce… -7”. Nel giro di pochissimo tempo il post haincetta di like e commenti: sono stati in tantissimi i fan a scrivere parole di incoraggiamento alla ...

matteograndi : Uno statista avrebbe fatto scelte impopolari subito, ma con un orizzonte temporale certo. Un pavido avrebbe rimand… - chetempochefa : 'Un'esperienza come quella che ho passato io non la auguro a nessuno di loro. Come ho sempre detto, possiamo divert… - Davide : Giuseppi Conte ieri ha detto, testuale: «abbiamo distribuito più di un miliardo di mascherine e camici, li abbiamo… - SadioSow10 : Qui per ricordarvi che la settimana scorsa Eligreg in cucurio aveva detto che Stefania in nomination sarebbe uscita… - briciolah : Ho fatto vedere il cardigan di Harry a mia mamma e ha detto che mi aiuterà a farlo , sto malissimo ?? -