Destiny 2 | Oltre la Luce | ecco la data di uscita del nuovo raid

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 19 ottobre 2020)2 sta per ricevere una nuova espansione,lache porta con sé sia una storia tutta da scoprire che diversi equipaggiamenti esotici per la gioia dei giocatori. Ma ovviamente non c'è espansione senza: Bungie ha infatti annunciato che avrà luogo il 21 novembre alle ore 19:00.Avrete quindi 11 giorni per prepararvi sia per quanto riguarda il livello di Potere che per assemblare la vostra squadra. Per avere una possibilità quindi, le squadre dovranno raggiungere un livello di almeno 1.230 di Potere. Detto questo, la modalità Contesa porta tutti i giocatori a massimo 20 di livello di Potere prima di ogni scontro per 24 ore ed anche il Potere del manufatto sarà disabilitato.Bungie ricorda inche avere Potere superiore a 1.230 non fornisce ...