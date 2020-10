"Decido solo, ma poco: tanto rumore per nulla". Myrta Merlino si schiera: bordata contro premier Conte (Di lunedì 19 ottobre 2020) No, anche Myrta Merlino non sembra aver "gradito" l'ultimo dpcm di Giuseppe Conte, un testo annunciato in pompa magna e che sembra non cambiare nulla nella battaglia contro il coronavirus. I suoi dubbi, la conduttrice li esprime nell'apertura della puntata de L'aria che tira in onda su La7 lunedì 19 ottobre, in cui premette: "Ennesima conferenza stampa di Conte, ennesimo dpcm, tanto rumore per poco". E tanto basterebbe. La Merlino, mette poi a confronto il premier con Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, e afferma: "De Luca versus Conte, due modi opposti di intendere il governo. Da una parte il governatore della Campania, Decido tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) No, anchenon sembra aver "gradito" l'ultimo dpcm di Giuseppe, un testo annunciato in pompa magna e che sembra non cambiarenella battagliail coronavirus. I suoi dubbi, la conduttrice li esprime nell'apertura della puntata de L'aria che tira in onda su La7 lunedì 19 ottobre, in cui premette: "Ennesima conferenza stampa di, ennesimo dpcm,per". Ebasterebbe. La, mette poi a confronto ilcon Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, e afferma: "De Luca versus, due modi opposti di intendere il governo. Da una parte il governatore della Campania,tutto ...

