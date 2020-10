De Zerbi al settimo cielo | “Non dimentichiamoci cosa abbiamo fatto per arrivare fin qui”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Stati d’animo differenti nel Post partita di Bologna-Sassuolo, con il tecnico neroverde Roberto Dein estasi per la vittoria che ha issato la sua squadra fino alla seconda posizione in classifica. I reggiani si sono resi protagonisti di una rimonta super, ribaltando il momentaneo 3-1 felsineo fino al 3-4 definitivo. Rattristito invece per il brutto finale di partita dei suoi Sinisa Mihajlovic, che comunque vede la luce infondo al tunnel. Il tecnico vuole ripartire dagli ottimi 70′ fatti quest’oggi dal Bologna. Post partita di Bologna-Sassuolo Le parole di Roberto DeMolto felice della prestazione del Sassuolo mister De, che però predica calma e chiede già la massima concentrazione in vista del match contro il Torino in programma la prossima settimana. Queste le sue parole in ...