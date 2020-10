De Luca: "Sentenza Juve-Napoli limpida come la bagna cauda. Dimostrazione dell'Italia del mezzo-mezzo" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca sulla Sentenza del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli Leggi su 90min (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Vincenzo Desulladel Giudice Sportivo in merito antus-

Corriere : De Luca su Juve-Napoli: «Sentenza limpida come una scodella di bagna càuda» - ninoBertolino : RT @_SiGonfiaLaRete: De Luca sulla sentenza di Juve-Napoli: “L’Asl ha fatto il proprio dovere” - Desmamau : RT @Corriere: De Luca su Juve-Napoli: «Sentenza limpida come una scodella di bagna càuda» - calciotoday_it : ??Continuano gli strascichi dopo la sentenza di #JuveNapoli ??Il governatore della Campania Vincenzo #DeLuca si scag… - serenel14278447 : De Luca su Juve-Napoli: «Sentenza limpida come una scodella di bagna càuda????» -