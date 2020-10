Daydreamer anticipazioni: HUMA, nuovo piano contro CAN e SANEM! (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, l’improvviso matrimonio tra il figlio Emre Divit (Birand Tunca) e la giovane Leyla Aydin (Oznur Serceler) spingerà HUMA (Ipek Tenolcay) ad avviare l’ennesimo piano contro Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir). Per riuscire nel suo intento, la dispotica mammina coinvolgerà l’editore Yigit (Utku Ates), il fratello di Polen (Kimya Gokce Aytac).Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 25 al 31 ottobre 2020Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: il matrimonio segreto di Emre e Leyla Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Leyla ed Emre decideranno di sposarsi in gran segreto, senza avvisare i loro ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno, l’improvviso matrimonio tra il figlio Emre Divit (Birand Tunca) e la giovane Leyla Aydin (Oznur Serceler) spingerà(Ipek Tenolcay) ad avviare l’ennesimoCan (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir). Per riuscire nel suo intento, la dispotica mammina coinvolgerà l’editore Yigit (Utku Ates), il fratello di Polen (Kimya Gokce Aytac).Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE,dal 25 al 31 ottobre 2020– Le Ali del Sogno, news: il matrimonio segreto di Emre e Leyla Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle, sapete già che Leyla ed Emre decideranno di sposarsi in gran segreto, senza avvisare i loro ...

redazionetvsoap : #DayDreamer Non c'è pace per Can e Sanem, ecco le #anticipazioni - tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, le trame di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 - Daydreamer – Le ali del sogno, le… - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 17 ottobre: Can arrestato finisce in prigione - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 17 ottobre 2020: Can accusato di Tentato Omicidio! - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni domenica 18 ottobre: arriva la mamma di Can -