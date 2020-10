Davigo va in pensione e deve lasciare anche il Csm (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Piercamillo Davigo deve lasciare il Csm: è la decisione presa questo pomeriggio dal plenum, in conseguenza al pensionamento dell'ex pm del pool Mani Pulite ed ex presidente dell'Anm, che domani compirà 70 anni, l'età massima per un magistrato per rimanere in servizio. Pur spaccata - con 13 voti a favore, 6 contrari e 5 astensioni - l'assemblea plenaria di Palazzo dei Marescialli ha approvato alla fine la proposta della Commissione verifica titoli, secondo la quale, sulla base di un parere redatto dall'Avvocatura generale dello Stato, un magistrato in pensione, non facendo più parte dell'ordine giudiziario, non è legittimato a restare consigliere del Csm. A Davigo subentrerà Carmelo Celentano, esponente di Unicost Una decisione, questa, contro cui ... Leggi su agi (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Piercamilloil Csm: è la decisione presa questo pomeriggio dal plenum, in conseguenza al pensionamento dell'ex pm del pool Mani Pulite ed ex presidente dell'Anm, che domani compirà 70 anni, l'età massima per un magistrato per rimanere in servizio. Pur spaccata - con 13 voti a favore, 6 contrari e 5 astensioni - l'assemblea plenaria di Palazzo dei Marescialli ha approvato alla fine la proposta della Commissione verifica titoli, secondo la quale, sulla base di un parere redatto dall'Avvocatura generale dello Stato, un magistrato in, non facendo più parte dell'ordine giudiziario, non è legittimato a restare consigliere del Csm. Asubentrerà Carmelo Celentano, esponente di Unicost Una decisione, questa, contro cui ...

