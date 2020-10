Dal Governo solo parole e promesse. Tradito il patto con gli italiani: io faccio il cittadino modello, ma anche tu devi fare lo Stato modello! (Di lunedì 19 ottobre 2020) di Clemente Luciano. Sono mesi che il Governo, per la gestione dell’emergenza Covid, richiama gli italiani a “senso di responsabilità”, alla necessità di “migliorare i comportamenti”, anche in ambito privato e familiare”. Insomma, secondo il Governo, se adesso il numero dei contagi sta risalendo, la colpa sarebbe dei cittadini che non stanno rispettando le “regole”. … Leggi su freeskipper (Di lunedì 19 ottobre 2020) di Clemente Luciano. Sono mesi che il, per la gestione dell’emergenza Covid, richiama glia “senso di responsabilità”, alla necessità di “migliorare i comportamenti”,in ambito privato e familiare”. Insomma, secondo il, se adesso il numero dei contagi sta risalendo, la colpa sarebbe dei cittadini che non stanno rispettando le “regole”. …

matteosalvinimi : ?? Nuovi “turisti per sempre” sbarcati oggi a Lampedusa. Ma come si può pensare che siano partiti dalla Libia o dall… - ricpuglisi : Dopo la conferenza stampa di stasera abbasso la mia probabilità soggettiva che il governo Conte 2 finisca la legislatura, dal 90% al 65%. - bendellavedova : Il Governo ha speso oltre cento miliardi in deficit indebitandosi sui mercati a tassi di interesse molto più alti d… - LKlimex : RT @Bluefidel47: La tragedia del motociclista Rossi infettato dal covid. Le sue parole alla radio questa sera, dopo lo scampato pericolo d… - bianca_caimi : RT @GiorgiaMeloni: Bisogna modificare paradigma: poiché il #COVID19 non può essere azzerato in tempi brevi, si lavori per proteggere chi è… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Governo Giorgia Meloni sul nuovo Dpcm: «Dal governo misure inutili. Tutele ai fragili ma no a chiusure» Corriere della Sera La leader di Fratelli d'Italia si scaglia contro il nuovo dpcm

Giorgia Meloni contro nuovo Dpcm considerato insufficiente ad affrontare la seconda ondata. "Occorre modificare il paradigma" sull'emergenza Covid.

Nardella sulla chiusure piazza: "Il governo faccia chiarezza"

Sono numerosi i nodi da dirimere, ad avviso, del primo cittadino del capoluogo della Toscana: "Chi fa le sanzioni? Chi si prende la responsabilita' di individuare queste strade?", aggiunge. "Le sole p ...

Giorgia Meloni contro nuovo Dpcm considerato insufficiente ad affrontare la seconda ondata. "Occorre modificare il paradigma" sull'emergenza Covid.Sono numerosi i nodi da dirimere, ad avviso, del primo cittadino del capoluogo della Toscana: "Chi fa le sanzioni? Chi si prende la responsabilita' di individuare queste strade?", aggiunge. "Le sole p ...