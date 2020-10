Dal 1 dicembre 2020 nuova trance di rimodulazioni TIM fisso | cosa cambierà

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Dal 1scatteranno nuoveTIMper quel che riguarda la produzione e la spedizione della fattura telefonica ed alle condizioni contrattuali per Fibra e ADSL per tutti quei clienti interessati che non avevano ancora ricevuto la relativa comunicazione all’interno della fattura di agosto, e che l’hanno, invece, ricevuta in quella di ottobre, mese ancora in corso. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, l’operatore blu spiega le ragioni delle modifiche unilaterali del contratto connaturandole ad esigenze di carattere economico per il mutamento delle politiche commerciali, incentivando contestualmente al pagamento digitale per la tutela dell’ambiente riducendo l’impiego di carta. In buona sostanza, a partire dal 1 ...