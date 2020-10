Cristiano Malgioglio senza freni su Garko: “L’ho subito pensato” (Di lunedì 19 ottobre 2020) C’era anche Cristiano Malgioglio tra i protagonisti dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, che ha avuto come ospiti Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Entrambe sono tornate sotto le luci dei riflettori dopo l’ammissione da parte dell’attrice sulla storia finta avuta con Gabriel Garko, mentre quest’ultimo continua nel frattempo a rivelare le relazioni avute nel recente passato con altri uomini. A tal riguardo, la Zia Malgy è stata come sempre molto schietta nell’esporre la sua opinione in merito. Malgioglio diretto su Gabriel Garko Direttamente dalla sfera Queen, di fronte alla coppia composta da Eva e Imma, Malgioglio ha parlato senza peli sulla lingua riguardo al coming out di Garko: Io ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) C’era anchetra i protagonisti dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, che ha avuto come ospiti Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Entrambe sono tornate sotto le luci dei riflettori dopo l’ammissione da parte dell’attrice sulla storia finta avuta con Gabriel, mentre quest’ultimo continua nel frattempo a rivelare le relazioni avute nel recente passato con altri uomini. A tal riguardo, la Zia Malgy è stata come sempre molto schietta nell’esporre la sua opinione in merito.diretto su GabrielDirettamente dalla sfera Queen, di fronte alla coppia composta da Eva e Imma,ha parlatopeli sulla lingua riguardo al coming out di: Io ...

