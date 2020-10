Crisanti rilancia: “Lockdown prima di Natale, sono stato troppo ottimista” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – “Ero stato ottimista quando avevo parlato di lockdown a Natale. Magari non chiamiamolo in questo modo, però con questi numeri, con l’aumento costante di nuovi positivi, arriveremo a un inasprimento delle misure di contenimento molto prima“. Andrea Crisanti rivede le sue previsioni con ancora più pessimismo e rilancia la sua dose di allarmismo. Sì, perché il microbiologo dell’Università di Padova nei giorni scorsi aveva invocato chiusure molto pesanti, profetizzando un lockdown natalizio: “E’ nella natura delle cose“, aveva detto. Ma adesso, sull’onda dell’aumento dei positivi (anche se i sintomatici e i ricoverati restano una percentuale minima), Crisanti torna alla carica con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – “Eroottimista quando avevo parlato di lockdown a. Magari non chiamiamolo in questo modo, però con questi numeri, con l’aumento costante di nuovi positivi, arriveremo a un inasprimento delle misure di contenimento molto“. Andrearivede le sue previsioni con ancora più pessimismo ela sua dose di allarmismo. Sì, perché il microbiologo dell’Università di Padova nei giorni scorsi aveva invocato chiusure molto pesanti, profetizzando un lockdown natalizio: “E’ nella natura delle cose“, aveva detto. Ma adesso, sull’onda dell’aumento dei positivi (anche se i sintomatici e i ricoverati restano una percentuale minima),torna alla carica con ...

Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha poi aggiunto che l’entità delle restrizioni stride con il mancato potenziamento dei servizi territoriali deputati al tracciamento, ...

Terapie intensive +67 Covid Italia, il bollettino di oggi 17 ottobre 2020. Covid, bollettino oggi 17 ottobre: 10.925 nuovi contagi e 47 morti.

