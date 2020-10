Crisanti | “Lockdown prima di Natale Ero stato troppo ottimista”

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Per una volta che sonoottimista, sonosmentito. Avevo previsto il lockdown a, pensando che i positivi aumentassero in maniera graduale. Non mi sarei aspettato che il sistema territoriale di contrasto e tracciamento si sbriciolasse così velocemente”. Andrea, virologo e microbiologo dell’Università di Padova, è drammaticamente serio nel commentare le ultime misure previste dal nuovo Dpcm. “Abbiamo un doppio problema. I numeri che stanno venendo fuori sono un disastro. Dobbiamo abbassare la curva dei contagi, ma una volta ottenuto il risultato, dobbiamo essere in grado di mantenere la curva bassa. Ma è saltato completamente il sistema di tracciamento”, prosegueche ammette: “Abbiamo fallito già una ...