Crisanti | Ero stato ottimista quando avevo parlato di lockdown a Natale Il virus corre veloce

"Ero stato ottimista quando avevo parlato di lockdown a Natale. Il virus corre veloce"

"Ero stato ottimista quando avevo parlato di lockdown a Natale. Magari non chiamiamolo in questo modo, però con questi numeri arriveremo a un inasprimento delle misure di contenimento molto prima". Così, in un'intervista a 'Il Messaggero', il microbiologo dell'Università di Padova Andrea Crisanti. "Abbiamo un doppio problema - afferma - I numeri che stanno venendo fuori sono un disastro. Dobbiamo abbassare la curva dei contagi, ma una volta ottenuto il risultato, dobbiamo essere in grado di mantenere la curva bassa. Ma è saltato completamente il sistema di tracciamento. Le misure di contenimento sono inutili senza un piano organico per dotare l'Italia di un sistema che ..."

