Crisanti-Celentano, rissa in diretta: piovono parole al vetriolo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel corso della scorsa puntata di Dritto e Rovescio, condotto dal giornalista Paolo Del Debbio, su Rete 4, c’è stato un acceso dibattito tra il virologo veneto Andrea Crisanti e l’attrice Rosita Celentano. Il tema della puntata era la paura di un nuovo lockdown. Ecco cosa è successo. Botta e risposta tra Crisanti e Celentano … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel corso della scorsa puntata di Dritto e Rovescio, condotto dal giornalista Paolo Del Debbio, su Rete 4, c’è stato un acceso dibattito tra il virologo veneto Andreae l’attrice Rosita. Il tema della puntata era la paura di un nuovo lockdown. Ecco cosa è successo. Botta e risposta tra… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

bicipi : RT @danoris2110: Rosita Celentano a discutere con Crisanti di epidemie planetarie moderati da Belpietro, probabilmente non ci sarebbe arriv… - BenatiSandra : RT @danoris2110: Rosita Celentano a discutere con Crisanti di epidemie planetarie moderati da Belpietro, probabilmente non ci sarebbe arriv… - aledicicco : RT @danoris2110: Rosita Celentano a discutere con Crisanti di epidemie planetarie moderati da Belpietro, probabilmente non ci sarebbe arriv… - Maurizio62 : RT @danoris2110: Rosita Celentano a discutere con Crisanti di epidemie planetarie moderati da Belpietro, probabilmente non ci sarebbe arriv… - ChampagneSoci13 : RT @danoris2110: Rosita Celentano a discutere con Crisanti di epidemie planetarie moderati da Belpietro, probabilmente non ci sarebbe arriv… -