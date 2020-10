Covid: superati i 40 milioni di casi nel mondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) La corsa del virus non dà tregua. In tutto il mondo i contagi hanno superato quta 40 milioni. I paesi più colpiti restano gli Stati Uniti con 8.154.935 contagi, l'India con 7.550.273 e il Brasile 5. Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 ottobre 2020) La corsa del virus non dà tregua. In tutto ili contagi hanno superato quta 40. I paesi più colpiti restano gli Stati Uniti con 8.154.935 contagi, l'India con 7.550.273 e il Brasile 5.

tg2rai : #Coronavirus, per la pandemia in #Europa superati i 250 mila morti . Proteste contro le norme anti-covid sono scopp… - LorenzoPuliga : RT @UnioneSarda: #COVID19, superati i 40 milioni di casi nel #mondo - UnioneSarda : #COVID19, superati i 40 milioni di casi nel #mondo - menora1 : The #USA and #Europe together account on 500000 #Covid_death Coronavirus nel mondo, superati i 40 milioni di contag… - Franco_Forte88 : RT @tg2rai: #Coronavirus, per la pandemia in #Europa superati i 250 mila morti . Proteste contro le norme anti-covid sono scoppiate a #Prag… -

