Covid, sul palco va in scena la crisi dei lavoratori dello spettacolo: "Senza aiuto si chiude" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cambiare palcoscenico, modificare il proprio modo di fare spettacolo, combattere contro burocrazie e difficoltà economiche e contro lo strabismo culturale di una fetta non minoritaria di popolazione che giudica il teatro, la musica, il cinema quali beni di secondaria importanza dei quali fare tranquillamente a meno. Al contrario con la cultura si mangia e si vive e gli ultimi mesi sono così difficili a causa della pandemia Covid che un intero settore corre il rischio di non arrivare alla fine del mese o di vedere buttata all'aria un'intera vita di passione, di impegno, di investimenti. I lavoratori dello spettacolo sono in Piemonte più di diecimila: un esercito di sarte, truccatrici, tecnici luce, audio, musicisti, cameramen e non solo che lavorano ...

