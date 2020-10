Covid sotto controllo ed economia in ripresa | Pechino festeggia il suo doppio successo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Dragone ha cominciato a ruggire e ha voglia di farlo sapere al mondo. A dieci mesi dalla nascita dell’epidemia che da Wuhan si è propagata fino a sconvolgere il pianeta, in Cina l’ha ripreso a correre. Dalle cifre diffuse oggi dal National Bureau of Statistics, emerge che il Prodotto interno lordo cinese nel terzo trimestre è cresciuto del 4,9% su base annua, ad un ritmo più veloce rispetto alla crescita del 3,2% registrata nel secondo trimestre. Si tratta di una crescita leggermente inferiore rispetto al 5,2% previsto da alcuni analisti, ma a entusiasmareè soprattutto un aumento della domanda di beni di consumo superiore alle aspettative: le vendite al dettaglio, infatti, sono aumentate del 3,3% su base annua, un dato che riflette un clima di fiducia che sta ritornando dopo la lunga notte del ...

un dato che riflette un clima di fiducia che sta ritornando dopo la lunga notte del Covid. A trainare la ripresa economica della Cina sono gli enormi investimenti statali in autostrade, linee ...