Covid, salgono i casi a Pozzuoli. Il sindaco: "Potenziare il personale degli ambulatori" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – salgono i casi di coronavirus nel Comune di Pozzuoli. Secondo i dati forniti dall'Asl Napoli 2 Nord, nella giornata di ieri si sono registrati 22 nuovi casi di contagio ed un solo guarito. In totale, le persone attualmente contagiate sono 245. "E' diventato tutto molto faticoso e tutti siamo irati perché le attese sono snervanti" ha dichiarato il sindaco Vincenzo Figliolia, commentando la situazione di sovraccarico delle ASL. "I lavoratori dell'ASL, nonostante tante difficoltà, stanno facendo turni su turni per dare risposte a tutti", ha proseguito il sindaco. "Ho chiesto alla stessa Regione di potenziare il personale degli

