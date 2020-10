Covid Russia, 16mila nuovi casi: record da inizio pandemia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mosca, 19 ott. (Adnkronos) – Non si ferma l’aumento dei contagi di Covid in Russia. Nelle ultime 24 ore sono stati registati 15.982 nuovi casi, il numero più alto dall’inizio della pandemia. In totale in Russia sono risultate positive 1.415.316 persone. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mosca, 19 ott. (Adnkronos) – Non si ferma l’aumento dei contagi diin. Nelle ultime 24 ore sono stati registati 15.982, il numero più alto dall’della. In totale insono risultate positive 1.415.316 persone. L'articolo CalcioWeb.

Mosca, 19 ott. (Adnkronos) - Non si ferma l'aumento dei contagi di Covid in Russia. Nelle ultime 24 ore sono stati registati 15.982 nuovi casi, il numero più alto dall'inizio della pandemia.

