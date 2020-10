Covid, proposta della Lombardia: coprifuoco dalle 23 e centri commerciali chiusi nel weekend (Di lunedì 19 ottobre 2020) coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì 22 ottobre e centri commerciali chiusi nel weekend a eccezione dei generi alimentari. E’ la proposta che, all’unanimità, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana, preso atto di … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 19 ottobre 2020)23 alle 5 a partire da giovedì 22 ottobre enela eccezione dei generi alimentari. E’ lache, all’unanimità, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana, preso atto di … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Covid proposta Covid, la proposta della Regione: stop ad attività e spostamenti dalle 23 alle 5 Lecco Notizie CORONAVIRUS | Lombardia, verso coprifuoco e chiusura dei centri commerciali nel week end

E’ una proposta di tutte le istituzioni lombarde, all’unanimità, lanciata all’esecutivo per fronteggiare la diffusione del virus. La sottoscrivono i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia ...

Covid, le autorità lombarde chiedono al governo di istituire il coprifuoco

La proposta di coprifuoco è stata avanzata dopo aver preso ... di salute e di comprovata necessità. - LEGGI ANCHE: Coronavirus in Lombardia: 1.687 nuovi casi e 6 decessi in più Un ritorno dunque ...

