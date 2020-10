Covid, oggi 9.338 contagi e 73 morti Pochi tamponi, è allarme Toscana (Di lunedì 19 ottobre 2020) il di oggi 19 ottobre 2020. Nuovi casi di coronavirus in calo a quota 9.338, -2.376,, complice la riduzione di oltre 47mila tamponi, 98.864 effettuati nelle ultime 24 ore,. È quanto emerge dal ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) il di19 ottobre 2020. Nuovi casi di coronavirus in calo a quota 9.338, -2.376,, complice la riduzione di oltre 47mila, 98.864 effettuati nelle ultime 24 ore,. È quanto emerge dal ...

lorepregliasco : 17 regioni su 20 hanno oggi più persone ricoverate COVID dell'11 marzo (giorno del lockdown). 12 regioni su 20 han… - OfficialASRoma : Anche oggi all'Olimpico abbiamo ospitato con piacere operatori sanitari in prima linea contro il Covid-19 ?? Tra i… - mante : La differenza fra le imposizioni anti covid di oggi e quelle di marzo è che allora erano emergenza, non ne sapevamo… - Nico98798673 : @smileanyway0 Top... Oggi un mio vicino mi ha chiamato dicendomi dov'ero perché aveva bisogno della spesa... Quando… - Fede_Spera86 : RT @jabbaTM: Oggi Giannini non ha scritto nulla sul Covid mentre Lottava energicamente tra la vita e la morte? -