Covid, nel Vesuviano festa di comunione vietata con tanto di video sui social (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarigliano (Na) – festa di comunione con decine di invitati e con tanto di concerto neomelodico, il tutto in barba agli ultimi Dpcm contro la diffusione del Covid. Succede sulle pendici del Vesuvio, dove in un ristorante di Marigliano è andata in scena una festa – vietata – presumibilmente per celebrare una prima comunione. Zero distanziamento sociale, zero mascherine e persino un concerto del neomelodico napoletano Enzo Barone. Il tutto ripreso in alcuni video pubblicati sui social nel pomeriggio di ieri. Nei video, girati dai presenti, si notano infatti gli invitati addossati gli uni agli altri che partecipano con allegria e disinvoltura allo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarigliano (Na) –dicon decine di invitati e condi concerto neomelodico, il tutto in barba agli ultimi Dpcm contro la diffusione del. Succede sulle pendici del Vesuvio, dove in un ristorante di Marigliano è andata in scena una– presumibilmente per celebrare una prima. Zero distanziamentoe, zero mascherine e persino un concerto del neomelodico napoletano Enzo Barone. Il tutto ripreso in alcunipubblicati suinel pomeriggio di ieri. Nei, girati dai presenti, si notano infatti gli invitati addossati gli uni agli altri che partecipano con allegria e disinvoltura allo ...

Agenzia_Ansa : Covid: 400mila casi in un giorno nel mondo, è record. In Europa 140mila al giorno, più di India-Usa-Brasile insieme… - LegaSalvini : #MORELLI: Decine di centri di accoglienza nel nostro Paese devastati da immigrati e clandestini in fuga dalla quara… - repubblica : Covid: 70 positivi tra suore e operatori in una casa di riposo nel Napoletano - MariaAlessia : RT @Europarl_IT: Nella plenaria del Parlamento europeo che si apre oggi: ?? politica agricola UE ?? nuove regole sui servizi digitali ?? Int… - zitellacongatti : RT @coma_girl: Covid, 63 suore positive nel Napoletano. Ecco perché è meglio non condividere il cazzo di gomma con le amiche. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Covid nel Vco, altri quaranta contagi nelle ultime 24 ore La Stampa Covid, nel mondo oltre 39,7 Mln di casi

Secondo l'ultimo conteggio della France Presse basato su dati ufficiali, dall'inizio dell'emergenza sanitaria ne sono stati accertati oltre 39,7 milioni. Il numero delle persone decedute è pari ad olt ...

Gli studenti delle superiori entrano alle 9, le chiavi della movida nelle mani dei sindaci

ANCONA - Alle superiori si entrerà con orari scaglionati a partire dalle 9 con possibilità di attivare anche turni pomeridiani. Poi chiusura alle 24 per bar e ristoranti che ...

Secondo l'ultimo conteggio della France Presse basato su dati ufficiali, dall'inizio dell'emergenza sanitaria ne sono stati accertati oltre 39,7 milioni. Il numero delle persone decedute è pari ad olt ...ANCONA - Alle superiori si entrerà con orari scaglionati a partire dalle 9 con possibilità di attivare anche turni pomeridiani. Poi chiusura alle 24 per bar e ristoranti che ...