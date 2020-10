Covid, Miozzo del Cts avverte tutti: “Terapie intensive a rischio saturazione” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuova ondata di Covid: per il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, le terapie intensive sarebbero già in sovraccarico e a rischio saturazione. “La priorità è rafforzare la medicina di base“. Queste le parole rilasciate da Agostino Miozzo (coordinatore del Comitato tecnico scientifico) in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. Leggi anche -> Vaccino anti-Covid … L'articolo Covid, Miozzo del Cts avverte tutti: “Terapie intensive a rischio saturazione” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuova ondata di: per il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino, le terapiesarebbero già in sovraccarico e asaturazione. “La priorità è rafforzare la medicina di base“. Queste le parole rilasciate da Agostino(coordinatore del Comitato tecnico scientifico) in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. Leggi anche -> Vaccino anti-… L'articolodel Cts: “Terapiesaturazione” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

veracruz777 : RT @ilfoglio_it: La scuola non da fermare ma da usare come modello per il paese. L'errore di mettere in contrapposizione rispetto della sal… - ilfoglio_it : La scuola non da fermare ma da usare come modello per il paese. L'errore di mettere in contrapposizione rispetto de… - ottavio1974 : RT @ilfoglio_it: La scuola non da fermare ma da usare come modello. L'errore di mettere in contrapposizione salute ed economia. E le soglie… - RaffaeleFerro7 : RT @ilfoglio_it: La scuola non da fermare ma da usare come modello. L'errore di mettere in contrapposizione salute ed economia. E le soglie… - ilfoglio_it : La scuola non da fermare ma da usare come modello. L'errore di mettere in contrapposizione salute ed economia. E le… -