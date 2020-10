Covid | la nuova ansia è quella da attesa | come gestirla fin da subito

(Di lunedì 19 ottobre 2020): 7 consigli contro l’da limbo sfoglia la gallery Mentre crescono le misure restrittive per il contenimento del- 19, l’ultimo Dpcm ha ridotto la quarantena, che passa così da 14 a 10 giorni. Sebbene i tempi siano stati ridotti, si tratta pur sempre di, che porta con sé ciò che gli psichiatri hanno definito“da limbo”. E poi c’è l’per l’esito del tampone,per le notizie ...

Agenzia_Ansa : #Covid: a Napoli nuova protesta delle mamme: 'Ridateci la scuola'. Secondo giorno di manifestazione contro l'ordin… - repubblica : Nuova Zelanda, il trionfo di Ardern. Dalla difesa dell'ambiente alla lotta al Covid è ancora 'Jacindamania' [di ENR… - chetempochefa : 'La situazione nei ristoranti. Non più di 6 a tavoli...bisogna capire.' Giovanna Botteri e @fabfazio discutono sui… - infoitinterno : Coronavirus oggi, bollettino Covid 18 ottobre. Nuova impennata di contagi nelle Marche - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Ecco il nuovo #Dpcm. #Conte: 'Dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata di #contagi' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova

Il Messaggero

Ferrara, 19 ottobre 2020 - Altre quattro persone (tre della città, una residente fuori provincia) sono state ricoverate ieri al reparto Covid dell’ospedale di Cona. Tra i posit ...Sono 65mila in Italia le nozze rimandate a causa del virus. Ma c’è chi non cede. Gli esperti: "Palloncini e fiori per distanziare gli ospiti" ...