Covid, la Lombardia vuole coprifuoco: vietare spostamenti dalle 23 alle 5 (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Lombardia vuole il coprifuoco. La regione in testa per numero di contagi di Covid (oggi ne ha registrati 1.687) chiede al governo lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lail. La regione in testa per numero di contagi di(oggi ne ha registrati 1.687) chiede al governo lo stop di tutte le attività e degli, ad...

Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille - RegLombardia : #LNews Sono 1.687 i nuovi positivi con 14.577 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 11,5 % Approfondime… - Corriere : Covid, la Lombardia al governo: coprifuoco dalle 23 alle 5, da giovedì - RitaMaltese3 : RT @SkyTG24: Covid, Lombardia chiede al Governo coprifuoco dalle 23. Previsti 600 ricoveri in intensiva - AgataGem : RT @Corriere: Covid, la Lombardia al governo: coprifuoco dalle 23 alle 5, da giovedì -