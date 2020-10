Covid, la Lombardia al governo: «Coprifuoco dalle 23 alle 5, chiusi i centri commerciali nel week end» (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Regione al governo: Coprifuoco tra le 23 e le 5, a partire da giovedì 22 ottobre. Richiesta anche la chiusura della media e grande distribuzione — tranne che per i generi alimentari — il sabato e la domenica Leggi su corriere (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Regione altra le 23 e le 5, a partire da giovedì 22 ottobre. Richiesta anche la chiusura della media e grande distribuzione — tranne che per i generi alimentari — il sabato e la domenica

Corriere : Covid, la richiesta della Regione Lombardia al governo: coprifuoco dalle 23 alle 5, a partire da giovedì - SkyTG24 : Covid, Lombardia chiede al Governo coprifuoco dalle 23. Previsti 600 ricoveri in intensiva - Corriere : In Lombardia 2.975 nuovi positivi e 21 morti. Ricoveri oltre mille - TV2000it : Covid-19 in Italia, emergenza non rallenta. Lombardia e Campania le Regioni più colpite @claraiatosti - marco_monzini : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, ok di @robersperanza all'ipotesi di misure restrittive in #Lombardia. 'Lavoreremo insieme a Fontana e Sala… -