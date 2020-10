Covid in Campania, De Luca firma la nuova ordinanza: confermato il divieto di asporto dopo le 21 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il giorno dopo il Dpcm di Conte, il governatore della Campania Vincenzo De Luca firma una nuova ordinanza, la numero 81 dall'inizio della pandemia, per armonizzare le direttive regionali con... Leggi su ilmattino (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il giornoil Dpcm di Conte, il governatore dellaVincenzo Deuna, la numero 81 dall'inizio della pandemia, per armonizzare le direttive regionali con...

MediasetTgcom24 : Covid, festa nel Napoletano con 120 invitati: blitz della gdf #cronacanapoli - fanpage : ?? Ultim'ora Non c’è più posto negli ospedali per i pazienti Covid in Campania - fattoquotidiano : Covid, il Tar della Campania respinge il ricorso contro le scuole chiuse: “Primario diritto alla salute” - ele_joanna : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, De Luca firma la nuova ordinanza: confermato il divieto di asporto dopo le 21 - ninoBertolino : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, De Luca firma la nuova ordinanza: confermato il divieto di asporto dopo le 21 -