Covid, il premier Conte chiama i Ferragnez: “Aiutatemi a convincere i ragazzi a indossare la mascherina” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Covid, Conte chiama i Ferragnez per invito giovani a indossare mascherina Il premier Giuseppe Conte ha chiamato i Ferragnez, il cantante Fedez e l’influencer Chiara Ferragni, per chiedere loro di sensibilizzare i giovani all’uso della mascherina al fine di contrastare l’epidemia di Covid in Italia. A rivelarlo è stato lo stesso Fedez su alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. “Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata – ha dichiarato il rapper – Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio Conte che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020)per invito giovani amascherina IlGiuseppehato i, il cantante Fedez e l’influencer Chiara Ferragni, per chiedere loro di sensibilizzare i giovani all’uso della mascherina al fine di contrastare l’epidemia diin Italia. A rivelarlo è stato lo stesso Fedez su alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. “Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata – ha dichiarato il rapper – Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglioche ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere ...

