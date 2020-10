Covid, il bollettino di oggi: nuovi casi in calo, ma sono stati eseguiti meno tamponi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Covid bollettino oggi, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali di lunedì 19 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. nuovi casi in calo oggi in Italia, nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 9.338 contro i 11.705 di ieri. sono stati eseguiti però molti meno tamponi, 98.862, contro gli oltre 140mila di ieri. Per quanto riguarda i nuovi casi nelle singole regioni, il record negativo di contagi va ancora una volta alla Lombardia (+2.975). Il numero di morti nelle ultime 24 ore resta alto, sono ben 73. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.616. ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 ottobre 2020), dal Ministero della Salute i numeri ufficiali di lunedì 19 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia.inin Italia, nelle ultime 24 ore nerilevati 9.338 contro i 11.705 di ieri.però molti, 98.862, contro gli oltre 140mila di ieri. Per quanto riguarda inelle singole regioni, il record negativo di contagi va ancora una volta alla Lombardia (+2.975). Il numero di morti nelle ultime 24 ore resta alto,ben 73. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.616. ...

