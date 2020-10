Covid, Gori: "Coprifuoco drastico ma non mi sento di escluderlo" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - La misura del Coprifuoco "non mi sento di escluderla perché penso che la dinamica che ha ripreso ad avere l'epidemia debba far considerare tutte le soluzioni". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ai microfoni di Zapping, su Rai Radio 1. “Oggi - ha spiegato Gori - abbiamo fatto una riunione con la Regione Lombardia e nel giro di qualche giorno si prenderanno decisioni di questo senso. In Francia "Macron ha preso una decisione molto drastica sull'area di Parigi - ha aggiunto il sindaco di Bergamo - dalle 9 di sera nessuno può più circolare se non per lavoro o necessità. Non credo ci sia bisogno di una misura così drastica in tutta la nostra regione però sono scelte che non si possono escludere nel momento in cui vogliamo tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - La misura del"non midi escluderla perché penso che la dinamica che ha ripreso ad avere l'epidemia debba far considerare tutte le soluzioni". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio, ai microfoni di Zapping, su Rai Radio 1. “Oggi - ha spiegato- abbiamo fatto una riunione con la Regione Lombardia e nel giro di qualche giorno si prenderanno decisioni di questo senso. In Francia "Macron ha preso una decisione molto drastica sull'area di Parigi - ha aggiunto il sindaco di Bergamo - dalle 9 di sera nessuno può più circolare se non per lavoro o necessità. Non credo ci sia bisogno di una misura così drastica in tutta la nostra regione però sono scelte che non si possono escludere nel momento in cui vogliamo tutti ...

