Covid | festa nel Napoletano con 120 invitati | blitz della guardia di finanza

LaStampa : Spionaggio anti Covid, i vicini chiamano l’Arma ma la festa era in regola - MediasetTgcom24 : Covid, festa nel Napoletano con 120 invitati: blitz della gdf #cronacanapoli - LaStampa : “Halloween è idiota. Mentre contiamo i posti letto per il Covid c’è qualche imbecille che pensa a quella festa” - Deborahpiac : RT @MediasetTgcom24: Covid, festa nel Napoletano con 120 invitati: blitz della gdf #cronacanapoli - GurzoBahri : RT @MediasetTgcom24: Covid, festa nel Napoletano con 120 invitati: blitz della gdf #cronacanapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Covid festa

Il Messaggero

Sembra una parodia di quelle che circolano online ai tempi del coronavirus, invece una coppia di sposi della provincia di Forlì-Cesena lo ha fatto davvero: per non rinunciare all’ultimo alla festa di ...“Fuori di Zucca” è una vera e propria festa degli orti e dei sapori autunnali ... nel pieno rispetto delle normative attualmente in vigore per contenere la diffusione del Covid-19. Verdure, frutta, ...