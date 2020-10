(Di lunedì 19 ottobre 2020) commenta La guardia di finanza ha chiuso due ristoranti a Bacoli, in provincia di Napoli, per il mancato rispetto delle norme anti. Nei due locali, secondo quando reso noto dal sindaco...

LaStampa : Spionaggio anti Covid, i vicini chiamano l’Arma ma la festa era in regola - MediasetTgcom24 : Covid, festa nel Napoletano con 120 invitati: blitz della gdf #cronacanapoli - LaStampa : “Halloween è idiota. Mentre contiamo i posti letto per il Covid c’è qualche imbecille che pensa a quella festa” - aylaf__ : RT @MediasetTgcom24: Covid, festa nel Napoletano con 120 invitati: blitz della gdf #cronacanapoli - iljokeer : RT @MediasetTgcom24: Covid, festa nel Napoletano con 120 invitati: blitz della gdf #cronacanapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Covid festa

Il Messaggero

Una festa con decine di invitati ... norme previste per contenere i contagi in questa nuova fase dell’emergenza Covid. E il live di domenica sembrerebbe non essere l’unico tenuto dal ...La prima ora è stata dedicata al lavoro individuale, mentre nell’ultima parte è stato fatto lavoro di coppia, il tutto nel pieno rispetto delle direttive anti-covid. Durante l ... in occasione della ...