Covid e università, il ministro Manfredi: «Negli atenei pochi contagi, ora lavoriamo sui trasporti» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il ruolo dell'Università per l'emergenza Covid non è certo marginale. Nella riunione del governo con Regioni e Anci per pianificare le misure per contenere l'epidemia, il... Leggi su ilmattino (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il ruolo dell'Università per l'emergenzanon è certo marginale. Nella riunione del governo con Regioni e Anci per pianificare le misure per contenere l'epidemia, il...

Agenzia_Ansa : Covid, il Cts propone ingressi scaglionati nelle scuole superiori e nelle università. Niente Dad, riorganizzazione… - fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - SkyTG24 : Vincenzo #DeLuca sta per firmare un'ordinanza con nuove misure anti #covid_19 in #Campania. Sono anche sospese le a… - laVitaCattolica : Le voci degli studenti dell'Università degli Studi di Udine, alle prese con le prime lezioni post-COVID. --- ? La V… - RomaSette : La lettera della Commissione per l’educazione cattolica, la scuola e l’università @UCSCEI agli universitari italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid università Vaccino Covid, Oms: «C’è speranza entro la fine dell’anno» Corriere della Sera