Covid e scuole in Campania | attese novità per le prossime ore

Tempo di lettura: < 1 minuto La Regione Campania ha pubblicato in serata l'ordinanza numero 81 con la quale vengono di fatto prorogate le misure contenute nelle precedenti a partire dal 19 ottobre e fino al 13 novembre (qui le anticipazioni e i dettagli). Per quanto riguarda la scuola, considerando che il Dpcm fa scattare nuove disposizioni a partire dal 21 ottobre, da Palazzo Santa Lucia fanno sapere che resta in vigore l'attuale ordinanza anche per la giornata di domani, come avvenuto per oggi. L'Unità di Crisi della Campania si riunirà domani per adottare misure che riguardano il mondo della scuola.

Il Covid-19 entra nelle scuole di Oristano. A un mese dalla prima campanella, oggi sono stati registrati due casi di positività al coronavirus. Si tratta di due studenti che frequentano il liceo ...

Coronavirus Campania, ordinanza di De Luca: misure anti-Covid prorogate al 13 novembre

Nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca: prorogate tutte le norme anti-Covid 19 attualmente presenti in Campania fino al 13 novembre prossimo. Ad eccezione della chiusura delle attività in ...

Il Covid-19 entra nelle scuole di Oristano. A un mese dalla prima campanella, oggi sono stati registrati due casi di positività al coronavirus. Si tratta di due studenti che frequentano il liceo ...