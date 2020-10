Covid, controllo nel territorio dei carabinieri, emesse sanzione per mancanza di mascherine (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'Aquila - Anche nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di L’Aquila hanno effettuato numerosi controlli per salvaguardare la salute dei cittadini e verificare l’osservanza delle disposizioni governative imposte con il DPCM del 13 ottobre u.s.. I militari hanno effettuato le operazioni di controllo nei centri storici, nei luoghi di maggiore aggregazione e lungo le arterie stradali più importanti. Al termine dei controlli sono state elevate 5 sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti cittadini che hanno violato le disposizioni relative all’uso delle mascherine. In particolare, tutti i soggetti sanzionati hanno violato la norma che impone di portare con sé la mascherina e di indossarla nei casi previsti dalla legge. A L’Aquila un giovane è stato sanzionato ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'Aquila - Anche nella giornata di ieri, idella Compagnia di L’Aquila hanno effettuato numerosi controlli per salvaguardare la salute dei cittadini e verificare l’osservanza delle disposizioni governative imposte con il DPCM del 13 ottobre u.s.. I militari hanno effettuato le operazioni dinei centri storici, nei luoghi di maggiore aggregazione e lungo le arterie stradali più importanti. Al termine dei controlli sono state elevate 5 sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti cittadini che hanno violato le disposizioni relative all’uso delle. In particolare, tutti i soggetti sanzionati hanno violato la norma che impone di portare con sé la mascherina e di indossarla nei casi previsti dalla legge. A L’Aquila un giovane è stato sanzionato ...

Coronavirus: 906 nuovi casi, età media 42 anni, 5 decessi

(AGR) Sono oggi 906 i nuovi casi di positività al Coronavirus (849 identificati in corso di tracciamento ... Sono 8.981 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,1% è ...

