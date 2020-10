Covid, Coldiretti: “Il Natale senza turisti costa 4,1 mld” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Redazione Il Natale senza turisti costa 4,1 miliardi solo per le mancate spese degli oltre 10 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in vacanza nel periodo delle feste. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alla necessità di fare tutto il possibile per evitare il lockdown di Natale. A preoccupare sono … Covid, Coldiretti: “Il Natale senza turisti costa 4,1 mld” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 19 ottobre 2020) Redazione Il4,1 miliardi solo per le mancate spese degli oltre 10 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in vacanza nel periodo delle feste. E’ quanto emerge da una analisi/Ixè in riferimento alla necessità di fare tutto il possibile per evitare il lockdown di. A preoccupare sono …: “Il4,1 mld” Impronta Unika.

corgi_lover : RT @Ansa_TerraGusto: Secondo un’analisi @coldiretti-@istitutoixe, lo stop alle #sagre, dovuto alle misure contro la diffusione del #Covid,… - NBCreteregione : COVID. SAGRE ANNULLATE, IN ALLARME LA COLDIRETTI - - veneto_ : RT @ColdirettiVene1: Covid: Natale senza turisti. A rischio 2milioni di presenze in Veneto @FedericoCaner @RegioneVeneto #covid @coldiretti… - alcinx : RT @ColdirettiVene1: Covid: Natale senza turisti. A rischio 2milioni di presenze in Veneto @FedericoCaner @RegioneVeneto #covid @coldiretti… - AgenziaOpinione : COLDIRETTI (roma) * COVID: « A preoccupare sono le previsioni del contagio, ma anche la cancellazione di sagre e me… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Coldiretti Covid: Coldiretti, stop sagre colpisce 3 italiani su 4 - Terra & Gusto Agenzia ANSA Coldiretti Cuneo: stop all'invasione di carne bovina europea destinata al Nord Africa

Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo, che denuncia: “Anche alla luce delle sofferenze che il comparto della carne bovina sta subendo, dovute alla crisi della ristorazione e del canale Ho.Re.Ca.

Stasera a Report l’inchiesta sulla sanità lombarda: “appalti truccati, nomine pilotate e infiltrazione della ‘ndrangheta”

Dietro allo scandalo dei camici del cognato di Fontana si celerebbe un sistema di potere che da anni avvolgerebbe la Regione Lombardia ...

Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo, che denuncia: “Anche alla luce delle sofferenze che il comparto della carne bovina sta subendo, dovute alla crisi della ristorazione e del canale Ho.Re.Ca.Dietro allo scandalo dei camici del cognato di Fontana si celerebbe un sistema di potere che da anni avvolgerebbe la Regione Lombardia ...