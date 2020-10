Covid, Burioni ironico sul coprifuoco in Lombardia: 'I metronotte maggiori veicolo di contagio...' (Di lunedì 19 ottobre 2020) 'Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamente che il maggior veicolo di contagio sono i metronotte ' . Con un tweet ironico il ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) 'Di fronte a numeri drammatici, inproposta didalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamente che il maggiordisono i' . Con un tweetil ...

HuffPostItalia : Vaccino anti-Covid, Pfizer annuncia: pronti entro novembre. Burioni esulta: abbiamo una data - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @RobertoBurioni : 'Vaccino entro novembre'. La #Pfizer pronta a chiedere l'autorizzazione all'agenzia… - Adnkronos : #Covid, #Burioni: 'Abbiamo una data per il vaccino, forza' - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Coprifuoco in #lombardia, Burioni ironizza su Twitter: «Metronotte sono noti untori del #covid» - ilmessaggeroit : Coprifuoco in #lombardia, Burioni ironizza su Twitter: «Metronotte sono noti untori del #covid» -