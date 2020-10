Covid, bollettino oggi 19 ottobre: 9.338 nuovi casi ma pochi tamponi, 73 morti. Lombardia in testa, poi Campania e Toscana (Di lunedì 19 ottobre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 19 ottobre 2020. nuovi casi di coronavirus in calo in Italia a quota 9.338 (-2.376), complice la riduzione di oltre 47mila tamponi (98.864 effettuati nelle... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 ottobre 2020)Italia, ildi192020.di coronavirus in calo in Italia a quota 9.338 (-2.376), complice la riduzione di oltre 47mila(98.864 effettuati nelle...

Sono 85 i nuovi positivi al Covid a Catania e provincia. Questo secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute che conta 362 nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore per un totale di 12654 ...

Covid: casi scendono sotto i 10 mila, sono 9.338, 73 morti

19 OTT - Scendono sotto i 10 mila i casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono stati 9.338. Si tratta del primo calo da una settimana. I tamponi effettuati sono stati ...

