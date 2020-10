Covid, ancora male: nuovo balzo dei ricoveri e 9.338 positivi, meno tamponi, (Di lunedì 19 ottobre 2020) In Italia si sono registrati 9.338 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 98.862 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 73, per un totale di 36.616 dall'inizio della pandemia. La ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 ottobre 2020) In Italia si sono registrati 9.338 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 98.862effettuati. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 73, per un totale di 36.616 dall'inizio della pandemia. La ...

Il club olandese, avversario degli azzurri in Europa League, ha nove contagiati: l'affondo dell'assessore allo sport di Napoli.

Tracce di coronavirus sul pesce surgelato in Cina

Il pesce congelato può contenere tracce di coronavirus. La scoperta è avvenuta in Cina. La dogana cinese ha annunciato che il fornitore sarà sospeso.

Il pesce congelato può contenere tracce di coronavirus. La scoperta è avvenuta in Cina. La dogana cinese ha annunciato che il fornitore sarà sospeso.