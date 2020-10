Covid a Napoli, positivo il direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli (Di lunedì 19 ottobre 2020) Napoli. La direzione generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli comunica che il direttore generale, Maurizio di Mauro, dopo essersi sottoposto a un tampone di sorveglianza, è risultato positivo al Covid19. Così come previsto dai protoColli, è stata disposta la sanificazione della direzione generale e sono stati predisposti i controlli per tutti i contatti stretti. Il direttore … L'articolo Covid a Napoli, positivo il direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 ottobre 2020). La direzionedell’Aziendadeicomunica che il, Maurizio di Mauro, dopo essersi sottoposto a un tampone di sorveglianza, è risultatoal19. Così come previsto dai proto, è stata disposta la sanificazione della direzionee sono stati predisposti i controlli per tutti i contatti stretti. Il… L'articoloildell’AziendadeiTeleclubitalia notizie dae dall'Italia.

fanpage : ?? Ultim'ora Non c’è più posto negli ospedali per i pazienti Covid in Campania - repubblica : Covid: 70 positivi tra suore e operatori in una casa di riposo nel Napoletano - repubblica : Covid, 100 lavoratori di Asìa in isolamento, si rischia una crisi rifiuti - Notiziedi_it : Covid, in Campania «l’obiettivo è 1651 posti letto». Pure l’Asl Napoli Centro sospende i ricoveri ordinari - Biagio692 : RT @_gaybriele: Long story short: causa COVID-19 dal 31 ottobre sarò disoccupato, c’è qualcuno che assume o conoscete qualcuno che assume f… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid Napoli, sui social la festa (vietata) della prima comunione con tanto di cantanti neomelodici Il Messaggero Coronavirus a Napoli, artigiani e commercianti scendono in strada: «Le nostre attività sono sicure»

LEGGI ANCHE Napoli, disoccupata non può pagare la visita e dona al medico collanina d'oro: lui le fa trovare lavoro «Vogliamo riduzioni delle tasse – dichiara il presidente Giuseppe Piras – e non ...

>ANSA-IL-PUNTO/COVID: Ats Milano lancia allarme tracciamento

Non è solo l'aumento crescente dei malati di Covid-19 a mettere in difficoltà gli ospedali ... di un coprifuoco nelle ore serali e notturne in città come Milano, Roma e Napoli e in tutte quelle zone ...

LEGGI ANCHE Napoli, disoccupata non può pagare la visita e dona al medico collanina d'oro: lui le fa trovare lavoro «Vogliamo riduzioni delle tasse – dichiara il presidente Giuseppe Piras – e non ...Non è solo l'aumento crescente dei malati di Covid-19 a mettere in difficoltà gli ospedali ... di un coprifuoco nelle ore serali e notturne in città come Milano, Roma e Napoli e in tutte quelle zone ...